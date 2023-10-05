鎖定全齡客 全聯 晉升家庭最愛大賣場

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全聯會員年齡層分布概況

超市霸主全聯，2022年尾以有機與履歷農業改革－官田菱雉菱及慶祥急難救助，獲「台灣企業永續獎」的循環經濟領袖獎與社會共融領袖獎；今年在家庭最愛品牌調查中再獲高好感度，成為家庭最愛的大賣場品牌。

全聯行銷部協理劉鴻徵強調，全聯鎖定全齡客層，主力核心客群在40歲～59歲，占比高達近50％，家裡有老人、小孩，除了著重快速料理與便利購買外，還要兼顧安心食材，最重要是在疫情期間快速發展出來的「PXGo!全聯線上購」平台、「小時達」生鮮雜貨外送、全支付等數位零售服務更便利，自然成為家庭日常採買首選。

過去全聯福利中心沒有醒目招牌、沒有寬敞走道、沒有刷卡服務，最大特色就是「便宜」，現在全聯不僅招牌變新穎、店鋪變寬敞、貨架與動線清楚容易快速採買，整體空間變明亮，周邊有停車場的門市比重拉高逾6成，有洗手間、座位區等便民服務。

而為邁向下一個20年，全聯自2019年起啟動數位轉型工程，陸續推出自有支付PX Pay、PXGo!全聯線上購，全台1,100多間門市、十分鐘可抵達的家戶數覆蓋率超過8成，數位轉型首戰，就是以支付切入，截至2022年全聯PX Pay累計下載逾千萬，註冊會員超過1,400萬，其中，當成會員卡使用的活躍度高達9成，使用PX Pay支付活躍度在疫後翻倍，顯示後疫情時代以APP為主的新科技，愈發滲透到民眾生活。

此零售變化也帶給零售業界發展OMO的絕佳契機，全聯優勢是離家最近的生鮮超市，全民「最大的冰箱」，賣場合計有超過2.4萬門的冷凍冰箱、超過14萬尺的冷藏開放櫃，每家店商品數高達1.2萬種，每日全台上千家門市，吸引超過200萬人次顧客上門，成交率高達7至8成，要讓這些到店顧客使用手機進入全聯線上平台，只有透過新科技的導入應用，提供顧客更多以往沒有的e-Service（電子服務），像是PXGo!全聯線上購「分批取貨」買咖啡，就是OMO實例。

讓全聯品牌深植人心，快速轉型數位化最大功臣均來自全台地堆部隊，即賣場婆媽部隊，劉鴻徵說明，婆媽部隊有7成為正職、工作資歷長的女性，因為熟悉顧客，且對大多數顧客為女性，更具信賴度，在推動上就能更順手；以PXGo!全聯線上購、小時達、線上APP等推廣來說，短短二年會員就逾千萬人次，她們不是年紀像婆媽，而是服務像婆媽，也因為實體人員深耕會員服務，提供顧客更便利與低接觸服務，而進一步推升線下買、線上也買的全通路體驗客群愈來愈多。