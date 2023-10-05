福利熊家族說永續故事 品牌深駐孩童心

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全聯的吉祥物「福利熊」自2015年推出以來，原本以line貼圖，因應網路時代的來臨，以加深與年輕客層的連結，但自2020年起全聯與台灣癌症基金會合作推出「福利熊與水果探險隊繪本」，福利熊家族成了與孩童連結的感情線，每年於店內及學校約發行20萬本，今年度寄送超過420間學校，全聯更準備於明年推出福利熊家族漫畫，為全聯永續商品說故事，這其中包括友善耕作的老鷹紅豆、放山桂丁雞、貓頭鷹鳳梨、黑翅鳶米飯、官田菱雉菱等。

劉鴻徵說，全聯最主要的核心客群為40歲到55歲女性，且在台灣邁入高齡化社會下，在全聯賣場亦常看到60歲以上女性採買各種生活用品、生鮮食材；對年輕族群與孩童來說，福利熊與水果探險隊無疑是全聯的代表，且因全聯全台各店每年逾千場活動，包括每年中秋柚柚柚、全聯萬聖節、父親節繪畫比賽、母親節繪畫比賽、兒童節寫生比賽等，都是孩童與長大後的年輕族群兒時記憶，亦成親子最常遊逛賣場。

劉鴻徵指出，全聯是透過既有商品對孩童的吸引力，加強和小朋友間溝通，透過喜歡福利熊、水果探險隊，進而喜歡和家人一起逛全聯；因此會有與台癌合作的「福利熊與水果探險隊繪本」深入學校與家庭，還有學校更把這本書納入教材，教育孩童認識台灣蔬果、吃得健康，從孩童手上把健康飲食推廣至每個家庭。

籌備多時的福利熊家族說故事漫畫，預計明年出版，主要著重於全聯多年來關注永續農業的議題，包括積極經營有機蔬菜、支持友善耕作、農家直採專區等，其中並包括友善耕作的老鷹紅豆、S級放山桂丁雞、貓頭鷹鳳梨、黑翅鳶米飯、官田菱雉菱等。

還有減碳節能部分，「台灣鯛」系列商品，2022年以「AI智慧養殖」達到碳中和、節能、生態養殖、綠能政策等目標，透過AI智能養殖的淨水和回收系統有效節省循環水資源，大幅減少93％用水量。另外「好欣豬」商品則藉由改變飼養的過程來降低碳排放量，具備碳足跡標籤。

此外，今年起全聯We Sweet、Read Bread採用「可可追溯計畫」巧克力做為巧克力烘焙商品的原料之一。可可追溯計畫是一項巧克力永續公益計畫，原料商直接在可可樹栽種產地與當地可可農契約合作，兼顧農林、生物的多樣性，達成永續環境目標，同時以公平交易價收購生豆，避免剝削，並設立「巧克力獎勵金」的獨特機制，這些皆將透過漫畫傳達給下一代。