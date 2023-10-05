元富證攜手全家 推投資即生活

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新光金控旗下元富證券與全家便利商店獨家跨界合作，藉由「全家」逾1,650萬會員數，以異業合作共創投資即生活新型態，透過「全家」APP指定連結即可至元富證券進行開戶並獲豐富好禮，而其點數又可兌換元富證券手續費抵用金，更豐富客戶的生活與投資。

元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻表示，元富證券向來致力金融教育的推廣，首次跨界至生活消費領域，除以異業合作提升雙品牌話題，亦想推行「投資即生活」的概念，小錢即可投資，而投資本來就是為了更美好的生活，生活中處處有投資好點子，掌握生活脈動可以感受到投資趨勢。 元富證券成為首家加入「全家」Fa點數生態圈的證券商，透過「全家」會員APP指定連結開戶讓投資更生活。元富證券繼舉辦元富好Young演唱會、嗨玩百年迪士尼等增加生活樂趣的活動後，特與全家便利商店合作，以擴大並貼近大眾日常生活。

全家便利數金部部長劉東豪表示，此次展開跨界點數交換合作，讓生態圈中的金融理財類項目中更完整，同時結合雙方產業特質優勢，使生活的小額消費都可變成投資的助力，提升點數應用的多元性，創造點數價值的正向循環。

元富證券與全家便利商店推出「開戶超好禮，馬上交易趣」活動，即日起至12月31日前透過「全家」會員APP指定連結完成開戶，送「全家」Fami錢包500元購物金與Fa點2萬點，交易再送「全家」FamiCollection衛生紙二串與Fa點1萬點，11月1日更於「全家」APP「兌點趣」推出Fa點888點兌換元富證券手續費的點數交換服務。

活動期間符合開戶禮資格者，台股電子下單交易滿10萬元，再加碼送全家霜淇淋一支，每人每月最高可享100支全家霜淇淋回饋，投資之餘還能夠成為霜淇淋富翁。