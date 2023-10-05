國泰月月配ETF 00933B 10/19掛牌

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美國就業市場依然緊俏，甫公布的8月JOLTS職缺數遠高於預期，顯示勞動力市場仍然強勁，引發升息擔憂，加上近日多位聯準會官員接連發表鷹派談話，美國10年公債殖利率再創近16年來高，10月3日收在4.8％。

法人建議，投資人可趁難得的高殖利率時間點，布局便宜價位的債券ETF，放大投資收益，例如10月4日正式成立的國泰10Y+金融債ETF（證券代碼：00933B），具市面債券ETF中獨有的月配息搭配收益平準金機制，讓投資人享月月穩健現金流。若來不及在募集期間申購的投資人也別擔心，00933B預計在10月19日掛牌上市，可透過各大券商平台下單持有，適合退休族、小資族替自己打造月月配息的金雞母。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人鍾郁婕表示，美國年內經濟溫和擴張、核心通膨放緩的趨勢不變，預計年底前整體通膨將震盪在3.5％～4％水準。市場皆預期年底僅餘一碼的升息幅度，FedWatch資料顯示，12月利率會議再升息1碼以上機率為46％（截至10月3日），最快2024年中開始降息。

鍾郁婕說明，據歷史經驗，2006年及2018年停止升息階段，債券市場多呈現上漲走勢，以上一輪升息循環（2016～2018年）數據觀察，若於最後一次升息（2018/12/19）後進場投資各類債券，相較於全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41％，持有3個月、6個月、1年也分別有5.7％、14.5％、26.6％的報酬率，此時布局金融債ETF如國泰10Y+金融債ETF為好時機。

升息循環尾聲已成市場共識，債券殖利率加速反應升息尾端點位，10年投資級金融債指數殖利率10月3日衝上6.61％歷史相對高位，價格則來到歷史相對低點的進場甜甜價。鍾郁婕建議，投資人可趁債券殖利率高檔、價格深跌時布局，鎖定安全性高的金融債或投資級債。