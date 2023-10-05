近年殖利率維持高檔水位 柏瑞：ESG企業債 後市吸睛

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美國通膨降溫速度趨緩、分析師持續預期聯準會（Fed）升息接近尾聲，不過Fed在9月會議維持鷹派態度，增加市場對高利率環境可能維持更久的預期。柏瑞投信指出，ESG投資等級債及非投資等級債近一個月漲跌互見，而在貨幣政策不確定性加深下，帶動風險情緒惡化，ESG Leaders股票指數近一個月下跌作收。

柏瑞投信2023年8月「洞悉ESG」報告指出，受美債殖利率持續走高影響，8月份全球ESG投資級及非投資等級企業債的利差，呈微幅擴張走勢，而全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率，則維持在近年高檔水位，具有投資吸引力。此外，資金8月份持續流入全球ESG股票ETF，且流入力道有增強趨勢，而ESG債券ETF亦持續吸引資金淨流入。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，美國經濟數據持續優於預期，歐洲與英國保留繼續升息空間，市場擔憂成熟國家央行可能長時間維持高利率，帶動成熟國家公債殖利率持續上揚，使得信用利差在風險情緒謹慎下走寬。不過，目前ESG債券利差水平仍高於5年均值，預期信用利差未來仍有收斂空間。

根據券商JPM於9月初公布的統計數據，年初至今ESG相關債券發行金額約260億美元，占整體公司債總發行量的3％，低於2022年的6％。其中，公用事業仍為主要發行產業，約占總發行量的31％，其次為銀行業的22％，而第三大則為能源相關產業的21％。

此外，8月整體投資級ESG債券發行速度放緩至14億美元，為今年單月最低供給量，而今年以來總發行量為262億美元，亦較去年同期縮減54％。至於ESG非投資級債市的規模原本就相對清淡，今年以來同樣也出現明顯下滑。