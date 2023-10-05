智易9月、Q3營收 雙創新高

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網通大廠智易（3596）9月營收及第三季營收分別為48.52億元、138.71億元，同步創下歷史新高。法人預估，智易年底前出貨仍看持穩，加上越南擴產貢獻，第四季營收仍有望攀升，全年營收挑戰連續第六年創歷史新高。

智易今年以來在歐洲及印度市場出貨持續暢旺下，推升該公司營收下半年來持續走高，9月營收48.52億元，月增6.59％，年成長7.3％，第三季營收138.71億元，較上季成長14.28％，也較去年同期成長8.51％。累計前三季營收為370.3億元，較去年同期成長9.01％。

市場法人表示，國內網通廠外銷市場主要以歐洲及北美為主，而這一波市場庫存去化歐洲市場在去年底至今年初就已開始進行，進入下半年以來，歐洲市場拉貨動作明顯恢復，而北美市場的庫存去化啟動較慢，市場預期要到今年底才可望讓市場庫存水位回到健康水準。

智易主要市場在歐洲，今年下半年以來持續復甦，且5G用戶接取裝置相關產品出貨量提升，有利智易近幾個月營收表現。

此外，市場法人也認為，固定無線寬頻（FWA）成5G新應用，在消費性產品、電信營運商及企業端產品一片庫存調整聲中，出貨不僅相對穩健，也帶動智易下半年出貨增加，並推升9月營收創歷史新高的重要原因。

智易積極布局光纖及5G FWA產品，目前掌握美國電信營運商客戶訂單，5G FWA成為行動通信電信業者進入用戶家中最後一哩的關鍵設備。市場也因而看好智易營運後市。

國內網通廠出貨5G FWA設備以智易最多，目前已占該公司營運比重約三成之多。市場法人指出，今年5G FWA與Wi-Fi 6／6E升級趨勢仍是智易主要營運動能，雖然去年美國營運商5G FWA用戶數快速提升拉高基期，今年用戶數成長性將趨緩，但歐洲電信客戶導入意願也持續提升，不過歐洲市場因國家多，布建速度不如美國，但仍可望逐步發酵，推升智易穩坐台灣網通廠5G FWA CPE最大廠商龍頭地位。