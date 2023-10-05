搭上蘋果、華為供應鏈 玉晶光9月營收 挑戰高峰

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玉晶光前三季營收

光學大廠玉晶光（3406）8月營收創歷史新高，在搶食華為Mate 60系列廣角鏡頭、iPhone 15系列鏡頭，以及VR相關產品的推動下，法人預估9月可望再越過8月高峰水準，同時也將貢獻第三季單季營收可望再次突破新高。

近期各大手機廠紛紛發表年度新機，包括iPhone 15、華為Mate 60、Google Pixel 8等，讓光學廠自7月開始大量出貨，推高第三季單季業績表現。

作為主要鏡頭大廠，玉晶光是蘋果和華為供應鏈中，相當重要的台系供應商。今年不只是iPhone 15系列的鏡頭，玉晶光也是供應華為Mate 60系列廣角鏡頭的主要廠商。法人預估，iPhone 15系列年度出貨量約7,700萬台，華為出貨量從300萬台暴增到2,000萬台，新機競逐角力都將對玉晶光業績產生貢獻。

玉晶光也參與Meta Quest 3，以及蘋果Vision Pro的供貨。法人認為，玉晶光供應Vision Pro的主要鏡頭，而Meta Quest 3除了鏡頭外，玉晶光還組裝Pancake透鏡，成為非手機業務的主要營收來源。

玉晶光8月營收創歷史新高，達到32.35億元，月增50.6％，法人預估，在各式新機上市的帶動下，玉晶光9月營收具有月增一成的實力，達到35億元的規模，也將帶動第三季營收挑戰近90億元水準，繼續改寫歷史新高紀錄。

此外，iPhone 15系列在鏡頭中加入新的光學元件，玉晶光是唯一供應的台商，該產品的利潤頗佳。上半年玉晶光主要供應蘋果和華為的特殊機種，下半年則是出貨給這兩大品牌商的正常機種，因此今年業績高峰將落於第三季。蘋果與Meta的相關VR產品，要視明年上市後的銷售狀況而定，目前光學廠也都在積極研發明、後年的新產品中。