新台幣走軟 得利股閃金光

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16檔新台幣貶值受惠股

美債價格暴跌、美債殖利率再創高、新台幣4日盤中最低貶值1.07角，帶動台股的新台幣貶值受惠股躍升為盤面焦點，尤其第四季訂單強勁的AI伺服器供應鏈、智慧機等股價一枝獨秀，如聯發科、廣達、川湖。至於美元強勢衝擊原物料股，統一、中鋼、遠東新等表現疲弱。

康和證券投資總監廖繼弘及台新投顧副總黃文清表示，強勢美元、新台幣走貶的趨勢有利於出口產業，但不利於進口、內需及原物料產業。

黃文清解釋，我國電子業採取美元報價再兌換為新台幣，新台幣貶值除了有匯兌收益的進帳外，也一併順勢提振毛利率及獲利表現。

今年第二季新台幣對美元合計貶值6.81角，台股上市櫃公司的匯兌收益激增至721.3億元，以每股的貢獻度來觀察，多數為電子股以及帳上美元存款多的個股為主。

第二季匯兌收益貢獻EPS的第一檔為大立光，該公司第二季匯兌收益11.74億元，以股本計算，貢獻EPS達8.79元，其次依序有旭隼、可成、新普、川湖、嘉澤、尼得科超眾、復盛應用、拓凱、瑞儀、順達、喬山、精元、鈺齊-KY、臻鼎-KY、緯穎等。

鑑於第三季新台幣兌美元合計貶值1.13元，幅度超越第二季，台股第三季擁有龐大匯兌收益進帳的個股名單與第二季相差無幾，且匯兌收益的金額將優於第二季。隨著第三季財報將陸續發布，該利多逐步發酵中。

市場原以為新台幣貶值幅度已達滿足點，預計10月將轉為升值，惟美債異常暴跌，新台幣壓力沉重，4日早盤最低貶至32.435元，一度貶值1.07角，拖累台股4日的原物料股跌幅頗深，如統一、中鋼、台塑四寶、遠東新、台泥等。

廖繼弘表示，強勢美元使得食品業、鋼鐵、塑化業購買國外原物料的成本增加，若無法立即轉嫁給客戶則會壓縮獲利空間，再者因大陸經內需疲弱及房地產重傷，以大陸市場為主的食品業及原物料產業等的經營將蒙上陰影，此為4日台股傳產股重挫的主因。