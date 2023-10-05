指數再測前低 461檔臉綠

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今年來漲幅前十強個股

美公債殖利率飆高，加重國際熱錢撤出壓力，台股4日再度回測前低及16,200點整數關卡，上市櫃個股表現疲弱，陸續回吐今年來漲幅，統計461檔今年來股價不漲反跌，成為資金調節重心。

美聯準會官員釋出偏鷹立場發言，使得30年期美債殖利率攀升至4.947％、創2007年以來最高水平，匯率走貶壓力增加，資金大舉流出股市，在指數回測前波低點之際，今年以來到4日為止，已有461檔呈現跌勢，其中共有225檔跌幅達雙位數，而材料-KY、華城、定穎投控、營邦、合正、華孚、泰茂、廣達、緯創、聯德等則逆勢繳出翻倍漲勢。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，台股近期走勢偏弱，主要受電子轉弱導致回檔修正，指數拉回呈現量縮整理，多空強弱判斷以收復月、季線，且扭轉往上則格局轉為對多方有利，成交量能若持續放大則上攻力道將明顯轉強，後續則因逢雙十連假前夕，預估量能不易放大，指數以類股輪動區間整理機率較高。

凱機投顧分析，指數再度跌破所有短期均線，顯見大盤在成交金額無力擴增下，難以突破半年線與8月以來的型態壓力。由於短期均線開始下彎，且日KD指標開始交叉向下，近期恐將回測9月下旬低點16,202，一旦失守低點，下檔支撐將下移至「萬六」整數大關附近。

就產業來看，法人建議第四季可關注焦點包括記憶體，主要原因為在三星、海力士與美光大廠陸續減產後，DRAM與NAND Flash價格已呈現上漲，預期報價漲勢可延續到明年。

而台積電為因應CoWoS先進封裝產能供不應求，目前CoWoS月產能為8,000～10,000片，明年底有望達約24,000～25,000片，積極向相關設備廠商拉貨，設備廠商業績將一路走揚到明年。

另在矽智財產業部分，受惠AI/HPC、邊緣裝置帶動16nm以下先進製程IP成長強勁，加上車用與各國半導體自製發展趨勢，帶動權利金與授權金成長。