15檔日圓貶值受惠股 抗震

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15檔日圓貶值受惠股

日圓在3日貶破150關卡、創下逾11個月以來新低，由於美國經濟數據強勁，美元持續強勢讓亞幣疲弱，短時間內趨勢難以反轉。投資專家指出，一般認為的航空、旅遊族群，油價上漲等因素並沒有想像中受惠，反而半導體材料、電子零組件、機電設備類股等，從日本進口的成本降低，報價、匯兌上產生優勢。

觀察台股4日大跌1.1％之際，盤面上有15檔日圓貶值受惠股，維持在漲幅0％～3％以上的抗跌態勢，包括慧洋-KY、華碩、美琪瑪、洋華、南電、景碩、台勝科、金山電、力特、明基材、昭輝、高林股、健鼎、誠研、蜜望實等個股。

資深分析師連乾文表示，提到日圓貶值受惠股，大家首先會想到航空、旅遊族群，但實際上現在邊際效應已遞減，加上航空股因為油價上漲，未來預期獲利將降低，實質受益程度不會很高。

半導體材料中有不少要從日本進口，像是矽、硼等一些化學材料，而日本最強的就是關鍵材料，包括光阻劑、蝕刻液等產製，在日圓貶值時，台廠進口原料變便宜受惠，包括明基材、南電等廠因而有獲利空間。

華南投顧董事長儲祥生指出，日圓大幅度貶值的情況下，日製工具機的購買成本可以往下壓，以及半導體材料廠也有加分的作用，像是台積電採購很多日產關鍵半導體材料，包括光阻液、矽晶圓等，不過這幾年台積電很多製程轉為國產化，日圓貶值的進口利益，對大型晶圓代工廠的貢獻應有限。