＊股東臨時會：新零售
＊除權息：台苯、杏國
＊海內外法說會：春源、文曄、宸曜、伯鑫、光寶科
＊注意股票：聚亨、圓剛、六福、憶聲、聯鈞、圓展、迎廣、泰金寶-DR、笙泉、波若威、旭品、康聯訊、湧德、營邦、華星光、福邦證
＊處置股票：迎廣
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：山林水、泰茂
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：冠好
＊暫停融券賣出：旭富、台通
＊恢復融券賣出：台苯
＊增資股買賣：精剛、欣高
＊SPO申購抽籤：百達-KY
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＊除權息：台苯、杏國
＊海內外法說會：春源、文曄、宸曜、伯鑫、光寶科
＊注意股票：聚亨、圓剛、六福、憶聲、聯鈞、圓展、迎廣、泰金寶-DR、笙泉、波若威、旭品、康聯訊、湧德、營邦、華星光、福邦證
＊處置股票：迎廣
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：山林水、泰茂
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：冠好
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