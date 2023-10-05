台股持續低檔整理 擇優選股待反彈行情

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總經與市場分析：美國勞工統計局公布8月職位空缺數為961萬，高於市場預期的881.5萬，也高於前值的892萬，雖然8月職位空缺數意外較前月增加7.7％，但由於職位空缺數調查答覆率僅約30％，樣本數較少容易造成數據大幅波動，如4月也曾出現單月跳增5.9％的情況，且由於8月失業人口較前月增加8.8％，因此8月職位空缺數／失業人口比值由1.53下滑至1.51，此比值仍創2021年9月以來最低，雖然依舊高於疫情前的水準（約1.2），但今年以來快速下滑。

另自請離職率2.3％也是2021年1月以來最低，顯示目前美國就業市場熱度已不如過往。

近期聯準會官員則對今年是否再升息的看法有明顯分歧，鷹派論述強調仍未看見經濟顯著放緩，對通膨能否持續改善表達擔憂，而鴿派論述則強調過去的緊縮將持續發酵，聯準會應該謹慎行事。

聯準會逐漸將升息理由擴大至就業與消費數據，不再僅衡量通膨表現，因此11月FOMC會議是否升息，仍須觀察本月公布的9月就業報告及零售銷售數據。

台股投資方向：時序進入第四季，金融市場受到債券殖利率走揚而波動，截至最新統計，美國2年、10年和30年債券殖利率近期分別創下5.1973％、4.8312％和4.9596％高點，美債殖利率來到2006～2007年位置，主要受到6月舉債上限解除後近三個月發債大增1.13兆美元，為疫情以來最大發債潮，加上美元走升使中國、日本為阻貶匯率壓力持續減持美債造成籌碼面的壓力，因此債市壓力使機構法人對股市操作相對保守。

從基本面來看，即將進入美股財報月，預估第三季標普500企業營收成長4％，盈餘成長1.5％，重回正成長，下一季度營收成長3.6％，盈餘更達8％，美股企業獲利形成有利支撐。

近期AI概念股受到NVIDIA反彈，帶動技嘉、緯創和廣達等出現落底止穩跡象，雖然台股仍在低檔震盪，但個股表現差異，後續需留意10月台指期結算後外資動向。

技術指標MACD負值有收斂情況，短期技術呈現整理末端，中期季線開始扣抵16,700點之上高點，季線有開始下彎壓力，惟前波段短線16,202點仍是多頭力守區，近期在16,200～16,500點整理機會高。

後續公布9月營收，資金重回績優股，漲多不追高，AI有機會重回盤面主流，而蘋概、記憶體、網通、綠能、充電樁等產業，可以留意低檔布局時間點。