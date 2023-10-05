9月績昂 鈺太、義隆電雙攻今年新高

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PC市場迎拉貨動能，相關IC設計業者第三季延續成長動能，紛紛繳出亮眼成績單。其中，微機電麥克風業者鈺太（6679）9月合併營收，創今年以來新高；觸控IC大廠義隆電（2458）9月合併營收也寫下15個月以來最旺紀錄。累積年減雙雙收斂，單月年增表現也受惠去年低基期，分別有27.95％及34.26％以上之成長。法人估計，PC回暖帶旺IC設計族群低迷已久之營運，樂觀看待第四季及2024年表現。

鈺太9月合併營收為1.8億元，年增27.95％、月增5.51％。累計今年前九月合併營收達13.07億元，年減27.7％，較年初年減6成大幅收斂。鈺太表示，受惠下游消費性電子拉貨動能延續，PC、手機皆有不錯的成長，第三季較前一季度再成長15％。歷經四季度以來之調整，谷底已過，第四季力拚維持之營運表現。

觸控IC大廠義隆電9月合併營收達12.07億元，年增34.26％、月增1.2％，為15個月以來新高，累計前九月合併營收89.48億元，僅較去年同期衰退19.14％；第三季度也較第二季有15％之成長，大幅優於法人之預期。義隆電指出，PC／NB庫存去化趨於正常，最差情況已經過去，明後年出貨將重返成長。

法人指出，2023年IC設計業者歷經庫存去化及需求不佳之谷底，第三季營運已有明顯轉機，不過第四季仍需觀察留意，主係購物旺季拉貨動能將告段落，恐有季節性下滑之疑慮，但也享受去年低基期之優勢，年增率仍可望維持大幅成長。

法人分析，明年PC／NB將重返成長，相關IC設計公司也將同步受惠，加上晶圓代工價格於成熟製程估計將有所下滑，或給予更多優惠措施，對IC設計業者也是一個降低成本的有利因素；相關業者更透露，先進製程明年議定之價格與今年持平，已經漲不動了。

AI逐步滲透至邊緣裝置，PC族群有迭代需求，加上疫情期間筆電換機周期將至，都令明年PC產業成長值得期待。