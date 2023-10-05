富世達 12日上市前業績發表

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富世達（6805）公告，本月12日舉行上市前業績發表會，該公司統計，旗下近8成產品用於折疊式手機轉軸，全球前十大手機品牌有多家為客戶，富世達將於11月上旬掛牌上市，儘管富世達的現金增資折價幅度超過3成，但折疊手機即將進入需求起升段，富世達於興櫃的股價站穩300元整數大關。

富世達自取得中國證監會免備查的通知之後，掛牌上市流程趕進度，4日盤後公告，將於本月12日召開上市前業績發表會，公司日前也公告因應初次上市，將辦理810萬股現金增資，現增價暫定180元至220元，比較富世達目前在興櫃的市價，儘管折價幅度逾3成，但折疊手機前景優於整體智慧型手機市況，富世達股價未受現增價影響，與母公司奇鋐（3017）聯袂站穩300元整數大關，母子公司市值合計突破1,500億元，儼然成為新一代電子科技集團。

而陸資手機品牌大廠自研5G晶片，突破封鎖之後，供應鏈傳出，該品牌內部2024年喊出的出貨目標相當積極，相較於今年的4,000萬支呈現大幅度成長，儘管該品牌沒有對外公布目標，不過如何重返榮耀？攸關包含折疊軸承在內上游供應鏈2024年的表現。

富世達在針對法人報名邀約上表示，公司成功開發全球首創錶鏈式轉軸，產品包括轉軸及作動於轉軸結構件，主要應用於商用、工業、軍用之NB轉軸、LCD監視器轉軸、PDA轉軸及醫療懸臂支架等，目前近8成產品用於折疊式手機轉軸，全球前十大手機品牌有多家為公司客戶，研發與製造能力大幅提升產品穩定性和靈活性。