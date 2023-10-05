需求平平 佳世達Q3營收季減3％

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佳世達（2352）公告9月合併營收179.98億元，較去年同期減少9％，較上月成長9％，累計第三季合併營收503.71億元，年減16％、季減3％。雖然需求持續改善，但由於整體復甦力道不如預期，使得第三季營收略減。

佳世達表示，在各項事業表現方面，9月步入產業傳統旺季，顯示器和高附加價值新事業的醫療、智能方案和網通事業等，均較8月增長或持平。但是第三季復甦力道未如預期，因此第三季比第二季微幅減少3％，但單季仍維持500億元以上規模。整體而言，第三季顯示器需求持續改善，醫院今年以來營運健康，前三季醫療事業較去年同期均維持增長態勢。

佳世達9月合併營收179.98億元，較去年同期減少9％，較上月成長9％。累計第三季合併營收503.71億元，比去年同期減少16％，比第二季減少3％。累計前三季合併營收1,529.28億元，比去年同期減少17％。

佳世達旗下友通9月合併營收13.11億元，較上月減少7.68％、相比去年同期衰退2.4％，累計第三季合併營收約39.21億元，相比前一季成長4.25％，較去年同期衰退4.2％。第三季B2B市場未見復甦，工業電腦出貨仍低迷，對於營運表現有一定影響。友通日前將旗下子公司Brainstorm出售給集團關係企業邁達特，預計10月起不再認列其合併營收，預估第四季業績將會有雙位數的衰退幅度。

網安廠其陽9月合併營收約1.64億元，月增11％、相比去年同期減少30％，累計第三季合併營收約4.21億元，較上季減少9.66％，相比去年同期減少37.6％，寫下六個季度以來的低點。

集團旗下網通廠第三季也處於調整期，明泰9月合併營收23.57億元，月增25.58％、年減31.01％，累計第三季合併營收58.61億元，季減24.32％、年減36.5％。仲琦也受到客戶調節庫存影響，9月合併營收5.99億元，月增27.07％、年減50.4％，累計第三季合併營收15.79億元，季減43.75％、相比去年同期減少50.09％。