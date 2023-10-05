笙泉 買盤抬轎股價攻高

笙泉（3122）4日股價發動急攻，盤中即成功攻上漲停價43.25元，並一路鎖住直到終場，股價寫下今年新高價，成交量大增至3.2萬多張。
笙泉8月營收3,548萬元、月增27.94％、年增3.75％，主要是因庫存逐月分批消化，工控儀表、鍵盤、無線充電、智能家居、馬達等應用，業績銷售轉佳，也挹注該公司營收回升。另外USB產品線出貨需求提升，也成為營收成長的引擎之一。
法人估計，笙泉第三季營收可望季增，第四季表現有機會持續增長，下半年營運逐季走升。
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笙泉（3122）4日股價發動急攻，盤中即成功攻上漲停價43.25元，並一路鎖住直到終場，股價寫下今年新高價，成交量大增至3.2萬多張。
笙泉8月營收3,548萬元、月增27.94％、年增3.75％，主要是因庫存逐月分批消化，工控儀表、鍵盤、無線充電、智能家居、馬達等應用，業績銷售轉佳，也挹注該公司營收回升。另外USB產品線出貨需求提升，也成為營收成長的引擎之一。
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