安格 量價齊揚逆勢漲停

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安格（6684）為影像轉換晶片設計公司，提供包含USB轉HDMI／VGA、MHL轉HDMI等，專攻電腦及消費性電子周邊如底座、接收器等應用，上半年因PC與消費電子需求弱勢，營運表現逆風。然在9月營收表現激勵之下，迎來轉機。

安格4日股價表現強勢，儘管大盤賣壓沉重，終場仍以漲停58.60元作收，股價幾乎創今年以來新高，量能也為21個月以來最大量，達2,030張。隨著筆電逐漸復甦，相關IC設計公司感受到拉貨動能回溫，挹注於第三季營運表現。明年也將有機會迎來PC換機潮，後市營收表現仍值得關注。