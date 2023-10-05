最強淡季 東陽Q3營收攻高

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東陽今年各月營收

AM（售後維修）汽車零件業躬逢史上最強淡季，龍頭東陽（1319）4日自結9月營收21.56億元，年增13.49％，續創同期新高，第三季單季營收61.54億元，繳出不輸旺季的成績單，不僅是史上最強第三季，在歷年第二、三季淡季中亦為最高峰，更創歷年單季營收第四高。

東陽累計前九月營收173.04億元、年增8.35％，亦為近五年同期新高。法人分析，隨著今年AM汽車零件淡季訂單熱絡，第四季又步入傳統旺季，出貨力道將更為強勁，樂觀東陽全年業績將挑戰新高。

由於第三季表現淡季不淡，東陽表示，進入傳統旺季，公司將積極生產、備貨，迎接旺季訂單，全力滿足市場需求。

東陽今年以來營收明顯成長，主要來自AM市場需求暢旺，9月AM汽車零件事業營收達14.92億元、年增14％，累計前九月營收126.06億元、年增11％，單月與累計營收均創同期新高。

OEM（原廠代工）事業也逐步增溫，9月營收6.64億元、年增12％，創近六年同期高；累計前九月營收46.98億元、年增1％，創近五年同期新高。

第三季一向為OEM及AM兩大市場淡季，不過，今年北美市場需求暢旺，淡季需求未減，第三季拉貨力道甚至較過去幾年傳統旺季更強，目前工廠全線持續加班趕工因應。

東陽分析，今年AM市場需求強勁，主因疫後供應鏈回穩，再加上全球經濟前景不明，民眾換車週期也拉長，北美二手車換修市場需求也因此大增。再加上今年另有美國保險公司State Farm逐步擴大使用AM件效益，隨著地區及零件類別皆同步擴大，由於又具有價格優勢，預料美國AM件滲透率也將自目前約20％增加至28％。

除AM需求大增，由於東陽於大陸供應新能源車的三座新廠將陸續投產，再加上當地車市回溫，東陽9月OEM營收也已呈現成長，法人看好，接下來相關業績應可逐步回升，年底前可望挑戰單月營收新高，全年營收、獲利都可望創高。東陽單月營收高峰為2017年11月的23.27億元。