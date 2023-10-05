慧洋 9月每股稅前賺0.43元

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慧洋-KY（2637）受惠BDI運價指數回升，9月營運表現回神，4日公布自結9月營業利益2.37億元，月增2.28倍、年減65.7％，稅前盈餘3.21億元、每股稅前盈餘0.43元。展望第四季，美洲穀物、澳洲煤礦出口旺季，法人估慧洋第四季本業獲利有可能挑戰今年單季高點。

在業外收益方面，慧洋公告處分2艘海岬型船，交易總金額6,100萬美元，預計處分利益2,276萬美元（約合新台幣7.36億元）。法人按照交船時間推估，售船利益可望分別在第四季、明年第一季入帳，貢獻每股盈餘各約0.4元。

慧洋自結9月營收13.05億元，月增5.2％、年減30.31％，連續兩個月呈現月增；累計前三季合併營收121億元、年減38.46％，營業利益19.64億元、年減79.96％，稅前盈餘18.54億元、年減80.49％，每股稅前盈餘2.48元。

慧洋表示，今年以來散裝市況受戰爭、通膨等不確定因素影響，公司已適度調整指數型租金之比例以分散風險。進入第四季美洲穀物及澳洲煤礦出口旺季，加上處分船舶利益依實際交船時程陸續認列，樂觀營運走揚。

波羅的海BDI運價指數在8月中旬後開始回升，主要因巴拿馬運河乾旱，令該區域船舶周轉率下降，又逢美洲穀物、澳洲煤礦出貨旺季，帶動指數與運價反彈，其中中小型船運價穩定回升，帶動慧洋9月營收成長。

慧洋審慎樂觀看後市，表示第四季美洲穀物及澳洲煤礦等出貨旺季，指數與運價可望維持在一定水準。慧洋營運以巴拿馬型以下中小型船舶為主，因應環保新規，持續汰弱船齡過高、較難符合法規的非節能船，同時打造中小型節能新船，還有13艘船尚未交付，皆為NOx第三期環保節能船，持續朝最大節能船隊目標邁進。