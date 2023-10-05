麗嬰房虧怕了 減資28％又斬店

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麗嬰房（2911）4日舉行重訊記者會，宣布董事會通過將辦理減資5.4億元（減資幅度約28％），以彌補去年虧損，減資後資本額從19億元降至14億元。法人分析，麗嬰房今年上半年兩岸收掉50家虧損門店，加上下半年持續大規模關掉體質不良店，有望使得今、明年虧損大幅收斂。

麗嬰房過去全盛時期曾高居兩岸童裝連鎖霸主，連鎖家數1,300家，合併營收近百億元，唯隨著電商網購迅速興起與少子化衝擊，麗嬰房「大象翻身」進度相對緩慢，虧損實體店閉店速度也慢，拖累營運，即使近五年全力衝電商，但折扣犧牲獲利，麗嬰房已連續五年虧損，若扣除2017年係因處分內湖大樓轉盈因素，麗嬰房實質上已經連虧近十年。

根據法人分析，麗嬰房疫情三年虧損皆以累積公積金彌補，去年在大幅度關店與疫情衝擊下，全年稅後純損逾6億元，在衡量資本額19億元，對應總體營收33億元來說，股本相對略高，始決定減資以彌補去年虧損，而除了減資彌補虧損外，麗嬰房在處理體質不良店亦將加大力道，擬於第四季大規模「斬」店，以期明年能將虧損降至最低，可迎來相對健康體質的營運模式。

為拋除過往電商網購折扣戰所造成的虧損，近年來麗嬰房電商逐步回歸官網，儘管全盛時期網購曾達2億元業績，但因折扣犧牲毛利；在重新調整電商策略後，麗嬰房官網業績雖僅有數千萬元，但相對獲利。

唯電商獲利仍不足以彌補實體店的連年虧損，持續拖累整體獲利，今年麗嬰房在法說會指出，上半年兩岸關店50家，每股稅後純損亦由去年同期的1.62元收斂至1.34元。

目前大陸實體門市約240家、台灣190家，預計第四季將大規模處理兩岸虧損店，以期達到在三年內損益兩平的目標。