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長佳智能AI軟體 越南核准上市

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長佳智能（6841）一日雙喜，4日宣布三項AI軟體產品「心胸比估算系統」、「氣胸檢測系統」、「肋膜積水檢測系統」，獲越南衛福部上市核准；「基因檢測風險判定方法」也拿到日本專利。

長佳目前已獲得11項台灣TFDA、8項美國FDA與3項其他國家，總計22項醫材上市許可，對有助未來營運持續走高。

長佳總經理李友錚表示，越南是東南亞地區的重要經濟和文化中心，擁有近1億的人口，隨著人口數持續增長，醫療市場需求劇增，對於高品質、高效率醫療服務的需求日益迫切。

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