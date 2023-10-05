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華電 守穩短中長期均線

華電日線圖
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華電（1603）本業受惠台電強韌電網計畫，轉投資利百代建設參與三重果菜市場都更案潛在利益可觀，4日市場承接買盤湧現，推升股價上漲2.6元、收40.0元，守穩所有短中長均線，但K9值達91.10、D9值為80.66，出現過熱現象。

台電9月決標，以161kV交連PE電纜與附屬器材、69kV交連PE防蟻電纜器材採購暨安裝為主，華電拿下兩個交連PE電纜與附屬器材標案，得標金額分別是7.06億、13.72億元；69kV交連PE防蟻電纜器材標案，華電得標3.52億元，合計逾24億元。

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