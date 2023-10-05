聯嘉 外資連買價漲量增

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聯嘉（6288）台灣及美國廠稼動率持續提升，後續出貨可期，激勵4日股價開低後走勢強勁，終場收33.3元，漲幅7.42％，拉長紅K棒，並收復短中長期所有均線，獲外資連三日買超，4日買超更達3,838張，推升成交量進一步放大至2.83萬張。

聯嘉下半年各廠稼動率皆持續提升，美國廠稼動率已提升至7成以上，台灣廠亦同步增加。聯嘉積極布局新能源車款，特斯拉電動皮卡目前已小量出貨，目前在手訂單逾百億元，後續在各車廠持續增加拉貨挹注下，業績看好。