麗臺尋覓投資夥伴 聯手攻AI

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麗臺今年各月營收

麗臺科技（2465）為強化既有AI VGA相關業務，及AI軟硬體整合解決方案之布局，4日舉行股東臨時會，通過私募現金增資案，為引進策略性投資夥伴做準備。董事長盧崑山表示，私募案有望在本季間完成，若能順利，將大幅推進麗臺在AI軟體整合解方業務的倍數成長。

展望今年營運，上半年受到整體景氣不振、市場需求疲軟影響，占達6成～7成的VGA主力業務動能亦走弱。不過盧崑山對下半年看法正向，預期在手上簽訂的輝達（NVIDIA）A800、H800系列AI伺服器產品，在本季度陸續出貨後，有機會帶動整體營運單季轉正，同時力拚全年轉虧為盈。

目前輝達AI-GPU供貨缺口仍大，不過盧崑山表示，手上簽下的訂單都是「一定有貨（AI-GPU）的」，規劃第四季出貨的排程不太會有變數。預計麗臺在該季也將進入AI系統產品出貨高峰期，動能並延續到明年第一季。

但也因AI-GPU單價高，要做大、就必須要有大量備貨的資金支援，盧崑山指出，麗臺在維穩既有AI工作站／伺服器業務持穩之際，將投入更多量能於高附加價值的AI軟體應用整合方案，引進策略性合作夥伴後，將有利擴展其在AI軟體整合應用領域的業務，並看好後續還將有倍數成長潛力，未來亦不排除將該事業分割、獨立發展。

另一方面，麗臺近年積極布局醫療生技領域，除了針對消費端及醫療院所分別推出了包括血氧機、基本生理數值檢測的健康手環、心率健身記錄器，及穿戴式心電圖記錄器、自律神經檢測儀等設備外，今年也跨向生技保養產品，新推出BtNPN植物奈米貼片，並已在部分美妝藥品通路上架銷售。

除了台灣市場，新產品也已打進中國、澳洲及英國等海外市場，另在美國與日本市場，也正待相關申請通過後輸出。

盧崑山預計在生技保養品的業務動能將於明年大幅成長，配合租賃訂閱制的醫療檢測設備專案推廣，期許明年下半年能交出搶眼成績，中長期目標來看，則希望醫療生技業務的獲利貢獻將逐步成為主力、占達至少5成的比重。