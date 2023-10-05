全新、全訊齊報喜 Q4展望佳

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三五族大廠下半年業績強強滾，受惠美、陸系手機銷售告捷，砷化鎵磊晶廠全新（2455）9月營收2.87億元、登20個月高，公司指出，10月拉貨依舊熱絡，看好成長動能延續至第四季；軍用功率放大器（PA）大廠全訊（5222）營收也衝上1.08億元，重返年、月雙增軌道，隨第四季標案出貨旺季來臨，業績同樣看佳。

全新第三季營收7.68億元、季增近3成，累計前三季營收則達17.57億元，年減幅度自年初的6成以上大幅收斂至16.23％。公司指出，9月微電子比重回升至82.5％，光電子則為17.5％，也有大約5,000萬元，資料中心需求成長穩健，訂單看至年底。

AI熱潮來襲，高速傳輸需求將與日俱增，全新除了RF、AR/VR、LiDAR三大成長動能之外，近期也迎來AI伺服器新動能，法人看好全新光收發模組需求及客戶出貨比重持續拉升，預估其今年AI相關營收占比可能落在3％～4％，2024年則有望跳增2～3倍。

至於手機PA，美系品牌新機推出後銷售優於預期，大陸景氣略微復甦下手機需求也有回溫跡象，先前客戶庫存多已回落至健康水準，回補力道強勁，預估資料中心、手機PA兩者拉貨動能均可望延續至第四季。

另外，全訊9月營收則達1.08億元、月增7.93％、年增31.28％，累計前三季營收8.77億元，較去年同期成長22.86％。

該公司表示，今年前三季政府標案相關國防PA模組、次系統產品出貨量較去年同期成長逾2成，第四季標案出貨旺季來臨，全年營運可望再攀高峰。

另外，全訊新開發的無人機與低軌道衛星通訊產品也陸續開花結果，低軌道衛星通訊用毫米波功率放大器目前已進入客戶產品認證階段，估明年開始小量出貨，可望為公司挹注下一波營運成長動能。