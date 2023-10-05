譜瑞14.95億 登逾一年高峰

高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）9月營收14.95億元、月增31％、年增11％，為2022年8月以來新高；第三季單季營收37.1億元、季增16％；累計1～9月營收99.51億元、年減41％。
法人指出，譜瑞-KY受惠美系客戶重啟拉貨，非蘋筆電下半年出貨優於上半年，加上AI、超高畫質影片及各式軟體應用，帶動的高速傳輸資料需求，新產品包括USB 4Hub、USB4 Retimer、PCIe G5 Retimer及HDMI 2.1陸續上市，看好營收逐步走高。
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高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）9月營收14.95億元、月增31％、年增11％，為2022年8月以來新高；第三季單季營收37.1億元、季增16％；累計1～9月營收99.51億元、年減41％。
法人指出，譜瑞-KY受惠美系客戶重啟拉貨，非蘋筆電下半年出貨優於上半年，加上AI、超高畫質影片及各式軟體應用，帶動的高速傳輸資料需求，新產品包括USB 4Hub、USB4 Retimer、PCIe G5 Retimer及HDMI 2.1陸續上市，看好營收逐步走高。
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