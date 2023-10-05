推動優質企業上市講座 熱絡

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臺灣證券交易所為提升我國資本市場競爭力，10月起與四大聯合會計師事務所共同規劃一系列「推動優質企業上市」專題座談會。

證交所董事長林修銘指出，台灣資本市場以傳產金融為基礎，帶動電子產業崛起，供應鏈完整，即使國際形勢變化不斷，仍具國際關鍵性地位，展現無可取代的獨特性。

首場證交所與KPMG安侯建業合辦的座談會，10月4日於台北君悅酒店舉辦，我國資本市場具上市申請（IPO）意願的公司踴躍與會，現場反應熱烈。

林修銘在會中發表演說，說明台灣資本市場以傳產金融為基礎帶動電子產業崛起，供應鏈完整且深受國際市場認同，即使國際形勢變化不斷，仍具國際關鍵性地位，展現無可取代的獨特性。

他強調，未來台灣資本市場如何運用豐沛人才及技術等優勢，透過產業整合及驅動創新，積極朝數位經濟發展，將創造及滿足更多型態的新經濟需求，帶動台灣產業轉型、國際競爭力提升。

證交所成立一甲子，每十年為一個期程，由開業起步、制度系統變革、以國際前瞻帶動台灣企業公司治理觀念及產品多元，到近期逐筆交易、零股交易、新設創新板等創新再變革，證交所期許能為台灣證券市場擘劃下一個十年。

證交所指出，將以過去的經驗建立Capital Ecosystem資本市場生態系為方向，以創新驅動、政策驅動及資本市場驅動為方向，結合各界資源協助企業開發潛能、配合國家整體產業多元發展，希望能引發齒輪效益，帶動台灣資本市場的競爭力，營造良好資本市場生態圈，協助企業也推動台灣資本市場發展。

透過與企業的面對面溝通管道，介紹台灣資本市場現況及IPO流程，並由會計師帶來「企業上市應注意事項」議題分享，期盼透過經驗分享及流程介紹，為具上市意願之優質企業於上市之過程中提供助益，推動更多潛在優質企業加入資本市場。

此次座談會證交所邀請上市公司瑞鼎科技總經理林文聰，分享申請上市過程及上市後對公司整體助益，為此次座談會的亮點。