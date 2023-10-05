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櫃買大專營決賽 優勝頒獎

邀同學響應世界投資者週活動

櫃買中心副總經理郭佳君（前排左七）率同仁，與證券暨期貨市場發展基金會總經理張麗真（前排右六）及大專營參與決賽同學合影，共同響應世界投資者周活動。 圖／櫃買中心提供
櫃買中心副總經理郭佳君（前排左七）率同仁，與證券暨期貨市場發展基金會總經理張麗真（前排右六）及大專營參與決賽同學合影，共同響應世界投資者周活動。 圖／櫃買中心提供

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櫃買中心自2008年起每年舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今年已邁向第16年，今年繼續採用線上學習及投資組合競賽方式辦理，共吸引63所大專院校231隊、合計867名學生完成報名。

本次競賽有不少跨科系及跨校園的同學組隊參賽，並有158支隊伍成功進入最後評審階段，4日進入最後決賽的10支隊伍經過現場簡報及評審後，前三名隊伍分別榮獲「櫃買未來領袖獎」、「櫃買卓越績效獎」及「櫃買出類拔萃獎」。

櫃買中心副總經理郭佳君指出，今年新開戶數中，30歲以下族群占比超過4成，且累計開戶數將要突破200萬戶；此外，30歲以下族群交易零股的戶數比重約為19％，高於交易整股戶數的12％，可見年輕投資人透過零股交易積極投入股市。

年輕投資人認識正確的金融知識及具備風險意識不可或缺，櫃買中心也透過本次活動提醒同學要謹慎理財、愛惜信用，更要明辨資訊來源以防範金融投資詐騙。而本次競賽同學踴躍參與，這樣主動學習金融知識的態度以及各組組員透過團隊合作共同努力達成目標，更顯珍貴且值得鼓勵。

此外，本屆大專營活動期間適逢世界投資者週（World Investor Week, WIW），為響應國際證券市場活動，櫃買中心也特別邀請本次活動之承辦單位證券暨期貨市場發展基金會總經理張麗真及進入決賽之全體同學於頒獎典禮合照，以表達對推廣普及金融知識教育之重視及對WIW全球性活動之支持，期盼同學們在熱情參與及踴躍投入的同時，也能培養國際觀。

而為擴大學習資源利用，讓更多投資人有機會參考學習相關理財與風險管理知識，櫃買中心亦將研習課程內容及前三名得獎簡報置放於官網，以豐富線上學習資源並持續推動金融知識普及。

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