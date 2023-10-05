期交所投資者論壇 人氣旺

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臺灣期貨交易所響應國際證券管理機構組織（IOSCO）「世界投資者週」（World Investor Week, WIW）與世界交易所聯合會（WFE）「金融知識普及敲鐘」（Ring the Bell for Financial Literacy）活動，4日在金融研訓院菁業堂舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」。

邀請期貨市場專家學者進行「臺灣期貨市場之數位科技運用、永續發展及創新」3場專題演講及1場綜合座談，活動採實體進行搭配線上同步直播，投資人參與踴躍現場座無虛席。

「世界投資者週」為IOSCO自2017年發起的全球性活動，目的為提升全球對投資人教育與保護的重視，鼓勵各國辦理金融教育活動，培育投資人金融素養；「金融知識普及敲鐘」則是WFE自2019年起與IOSCO合作於世界投資者周期間舉辦之活動，號召旗下交易所會員舉辦活動共同響應。

期交所積極響應，除了共同主辦此次論壇之外，亦舉辦校園模擬交易競賽，協助校園年輕人建立正確期貨交易觀念，並開辦宣導課程，提升交易人期貨選擇權之財務知識，以達到金融知識普及。

配合本次論壇主題《韌性×數位×永續》，期交所特別邀請國立臺灣師範大學管理研究所教授兼智能與指數化投資研究中心總召集人蔡蒔銓、永續金融與影響力投資學院執行長謝明華，以及國立清華大學計量財務金融學系暨數學系合聘副教授韓傳祥。

3名專家學者分別就AI與永續指數在投資上之應用、ChatGPT：期貨與現貨市場的投資服務，以及AI在期貨選擇權定價與避險的應用等議題進行專題演講。另外，亦再邀請期貨公會理事長陳佩君、期交所副總經理楊朝舜，與3位教授共同就臺灣期貨市場創新、韌性發展趨勢及未來展望進行座談。

期交所董事長吳自心致詞時表示，將持續努力推出更多元化的商品並提升期貨市場韌性，期交所開業25周年，推出新版企業識別標語「TAIFEX CARES」，展現期交所關心、用心及愛心的企業形象。「Cares」代表期交所關心期貨市場所有參與者，期交所秉持此一精神，建構公平、效率、安全且具國際競爭力的市場，並關心弱勢族群、回饋社會、永續發展，善盡企業責任。