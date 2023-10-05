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亞力、中興電滿載 權證火熱

台電標案之外，軌道、電子大廠、民間儲能等工程大單，營運成長可期

受惠台電強韌電網計畫，兩間機電大廠亞力、中興電訂單在手。圖／本報資料照片
受惠台電強韌電網計畫，兩間機電大廠亞力、中興電訂單在手。圖／本報資料照片

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亞力、中興電熱門權證
亞力、中興電熱門權證

受惠台電強韌電網計畫，兩間機電大廠亞力（1514）、中興電（1513）訂單在手，業績直直升溫。亞力訂單金額首次突破百億，飆升至103億元，法人看好，除了台電標案外，也有軌道、電子大廠的電力工程認列利多；中興電的台電、民間儲能等電力設備訂單同樣滿檔，氣體絕緣（GIS）在手訂單達340億元。

亞力8月營收6.2億元，月增9.43％、年增8.2％，前8月累計營收53.1億元，年增17.3％，雙雙創下歷史同期新高。法人看好，亞力到2024～2025年仍有15％左右的成長空間可期。

亞力近年來受惠於台灣電子大廠持續擴大投資，相關電力系統訂單以及台灣各地的軌道電力工程推進，營收在2018年以後持續創高，今年可望再次突破去年營收。法人預期，亞力今年全年營收將達到92億元、甚至上看百億再創新高，締造連續6年營收創高的佳績。

中興電8月營收18.5億元、年增24.46％，前8月合併營收145.89億元、年增20.58％，業績成長同樣看俏。中興電指出，持續獲得台電及民間企業GIS開關及統包工程，訂單能見度至少到2025、2026年，部分長單甚至到2030年，下半年營運會優於上半年。

中興電第二季受到雲豹甲車弊案影響，認列法院判沒收20億9,916萬元的不法所得而出現虧損，不過累計上半年每EPS仍達0.12元，下半年營運回歸基本面，預期整體業績會優於上半年。

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