雙11肥單來 晶碩、視陽業績進補

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時序進入10月，距離電商年度最大銷售檔期雙11進入倒數一個月，相關廠商紛紛展開備貨動作，隱形眼鏡雙雄晶碩（6491）、視陽（6782）甩開上半年淡季陰霾，力拚趁銷售旺季消化大陸客戶疫情期間累計的庫存，摩拳擦掌備戰後疫情時代「眼球商機」，第四季業績表現可期，股價4日搶先報喜。

法人分析，過去隱形眼鏡成長力道最強勁的大陸，去年受疫情封控與經濟不振衝擊，隱形眼鏡需求降溫，也導致整體產業庫存偏高，市場高度期望相關廠商可望透過雙11銷售消化多餘庫存，並在後續展開復甦。

隱形眼鏡大廠晶碩上半年在大陸零售購物網站天貓銷售仍優於同業，且客戶相當看好雙11銷售狀況，預期晶碩10月營收有望衝上全年最高峰。

迎接雙11檔期，晶碩看好大陸客戶拉貨力道強勁，第四季營運表現可期，將帶動公司產能稼動率提收至95％，助攻下半年毛利率走揚，台灣需求方面則在疫情解封後大舉復甦，帶動隱形眼鏡需求攀升，預期全年業績也可望增加15％。展望明年，則在產能增加下營運表現亦將優於今年。

至於矽水膠隱形眼鏡大廠視陽下半年受惠「三大利多」，包括大陸客戶陸續開始重啟拉貨、下半年新品推出加上美國市場6、7月已開始出貨，可望挹注下半年營收、獲利成長新動能，看好營運「谷底已過」，8月營收大幅月增逾2成後，投資人對9月營收期待值高，股價4日搶先大漲逾半根漲停板，重返5日線之上。