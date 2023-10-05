台股基金4強 淨值奔新高

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4檔成立以來淨值創高之國內股票型基金

今年以來台股多空交錯，指數震盪，觀察135檔國內投資股票型基金績效，有四檔淨值領先群雄創歷史新高，表現相當亮眼。日盛投信台股研究團隊表示，明年預期將進入降息循環，且經濟軟著陸機率增加，美國經濟衰退風險降低，中長期資本市場不看淡。

目前美元指數與長天期美債殖利率攀升，壓抑台股表現。觀察國內景氣，8月景氣對策信號燈連十藍，景氣落底前台股有望率先翻揚，加上選舉行情與產業庫存去化後的回補效應，內資帶隊持續偏多，有助台股續航動能。

根據REFINITIV與Factset的最新報告，均小幅上修標普500企業下半年獲利展望，10月中旬財報季將登場，預期獲利將有不錯表現。

隨消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情可望啟動，建議可透過定時定額或單筆分批方式布局國內股票型基金掌握市場走升的投資契機。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪指出，第三季財報靠匯率貶值挹注不致太差，第四季展望可望更佳，尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發期，及記憶體現貨價應持續反彈，分析師普遍預估下半年將優於上半年，明年上市櫃公司的獲利年增率將顯著成長，近期的大幅回檔提供良好買點。

台新投信量化投資部主管黃鈺民認為，雖然台股後市不看淡，但在上半年波段漲多，及對今年經濟衰退恐懼下，預期短線波動度大增，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，逢低布局，以掌握後市的爆發力漲升行情。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜強調，台股走勢仍相當震盪，但從大環境來看，第四季相對有利台股表現，首先是美國將公布一系列經濟與就業數據，預料經濟數據將遍呈現小幅下降情形，緩解通膨壓。其次是10月中旬財報季將登場，包括REFINITIV與Factset均小幅上修下半年企業獲利展望，下半年年增幅有機會達6.3％，有利提振市場投資情緒。