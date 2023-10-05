Q4喜迎利多 卡位高股息ETF良機

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臺灣指數公司臺灣優選成長高股息指數前十大成分股

台股近期震盪，但隨景氣回升訊號湧現、第四季消費3C電子新品出貨、生成式AI開啟民生與產業的典範轉移，長期主流投資趨勢的高股息再度受矚目。法人指出，目前正是布局台股ETF的好時機，不僅可掌握台股未來反彈動能，也能參加半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等族群高成長階段。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，第四季將迎接台股利多卡位行情，半導體訂單持續暢旺助攻下，加上電子新品銷貨旺季，表現可期，明年1月總統大選的選舉行情啟動搭配業績作夢行情，都對盤勢有正面挹注的效果。

中信投信指出，10月16日募集的中信成長高股息ETF，其所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」之成分股占比第一大的全球手機晶片大廠「聯發科」為例，除了在高能效旗艦晶片、生成式AI應用獲得重大進展外，也開始與半導體、電子紙等廠商合作，估計未來應用範圍將更廣泛；第二大的全球前十大晶圓代工領導廠商「聯電」，在嵌入式高壓製程等特殊製程具領先地位，相對樂觀看待後市表現。

中信投信指出，中信成長高股息ETF將於每年4月及9月進行指數調整。

張圭慧說明，4月除權息旺季著重股息累積；9月則是除權息淡季搶攻資本成長，透過2次的排除、篩選，為指數達到加分效果，讓績效更上一層樓，也使投資人入手更加有感，參與台股市場成長魅力。

國泰投信則分析，目前台股來到近一個月相對低檔的區間，此時介入有望提升投資勝率，根據過往近10年的數據，當台灣加權指數跌破半年線時進場，持有2年平均報酬達4成，正報酬機率高，加上第4季是台股傳統旺季，此時參與市值型ETF的除息，除了領息外，後續也有機會捕捉資本利得空間。

投資台股不容忽視的莫過於政策支持的產業，台灣預計於2050年邁向淨零排放的同時，企業針對「低碳轉型」的能力更要優先考慮，以國泰台灣領袖50 ETF為例，鎖定台股50檔領袖級企業，除了市值與獲利外，標的指數亦考量企業的「低碳轉型能力」。