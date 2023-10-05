擺脫通縮泥沼 日股利多續航

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日經225指數表現

日本1990年代初經濟發生泡沫後，民眾消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期通縮與經濟停滯，因此日本央行持續與各國央行背道而馳，堅守寬鬆貨幣政策以持續刺激經濟，擺脫通縮泥沼，走出失落的30年，帶動日股長線看俏。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，根據日本官方網站資料，實質GDP、股價和就業率等經濟指標正在相繼上升，安倍經濟學政策確實有效果，今年3月東京證交所對上市公司施加新壓力，要求2026年3月之前企業市值要達到100億日圓，否則勒令從交易所下市，刺激日企開始重視股東行動主義，轉向追求ROE。觀察治理改革成效漸顯，整體前景非常令人鼓舞，加上外資持續淨流入日股及積極的未來，凸顯日股中長期投資吸引力。

日經指數目前只是逐漸收復泡沫經濟前的失土，尚未突破歷史新高，近年盈餘快速成長下，輔以日企的結構性改革，評價尚有價值重估空間，比以往更看好日本。整體而言，日本利多題材不減，日股魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本內閣府發布經濟與財政政策年報，去年春季以來物價和工資上漲範圍不斷擴大，這些變化顯示日本經濟的25年抗通縮之戰，正抵達轉折點。雖然近期通膨上漲是由成本推動，非終端消費者需求導致，但在最近強勁的工資上漲與物價調漲範圍擴大後，正改變民眾對物價的預期，物價漲幅已經觸發消費者通膨預期上漲，日本終於有望擺脫通縮的相關疑慮。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔認為，日股長線行情與投資理由相當完整，第四季將進入消費旺季，有望激勵日股再突破前波高點。

三大情境與理由支撐日股具長期投資價值，包括大陸旅客尚未回到疫情前水準，後續消費效益可期；日本交易所財務重整射出新三箭，有利企業獲利營運動能提升；日本政府鼓勵民眾將儲蓄轉向股市投資，可望帶來資金催化股市。