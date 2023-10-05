越南經濟數據大滿貫 股市衝

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越南9月貿易順差大增至22.9億美元，主要是出口成長年增4.6％至314.1億美元，單月表現優異，累積前九個月貿易順差擴大至216.8億美元，較去年同期僅69億美元大幅提升。投信法人表示，越南近期公布一連串優異經濟數據，支撐胡志明指數表現，後市表現可期。

日盛越南機會基金研究團隊指出，9月越南工業生產年增達5.1％，高於前期上調值的3.5％，且連續五個月成長，加上赴越南的國際旅客量年增再繳出144.1％至105萬人次成績，使越南第三季GDP成長率升溫至5.33％，優於第二季上修值4.05％，並呈現連續八季擴張的優異表現。

富邦越南ETF經理人楊貽甯分析，越南8月製造業PMI飆升至50.5，睽違6個月後重返50之上，加上當月國內新增開戶數連4個月突破10萬至18.9萬戶，顯示內資尚未退出股市，資金流動性依然有撐，短線回檔無礙長線多頭趨勢。儘管今年以來外資持續賣超越股，但隨越南央行降息引導資金流動性寬鬆，及擴大基礎建設與落實地產條例修法，市場流動性已獲大幅度改善，將有助扭轉外資對越股成為淨買家。

因此對越股維持偏多操作建議，主要因低利率環境、減稅降費、提高基本工資等促進公共投資、刺激消費等利多，加上景氣正處於上升軌道與企業利潤展望正面下，短期的回檔反而提供絕佳的進場布局的時機。

整體東協來看，群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協國家經濟成長狀況仍屬穩健，也有助企業獲利維持於成長軌道，近期觀察東南亞電子類商品出口有回升跡象，若趨勢延續，科技股可望有表現機會。

近年來國際大廠開始分散生產基地，以降低供應鏈風險，東協國家因具有充沛且年輕的勞動人口，且在勞力成本上亦具有優勢，也從中受惠，吸引國際大廠接續投資設廠，對於中長期經濟增長亦具有正面支持效果，股市投資前景值得留意。在投資布局方面，產業如金融、資訊技術、消費、地產與公用事業等可持續關注。