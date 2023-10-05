ISM指數連二月谷底回升 美製造業回暖 新興債有看頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美ISM連兩個月回升新興IG企業債表現

美國ISM製造業指數已連續兩個月，從低於50的衰退區回升。法人指出，美國製造業動能從谷底回升之際，皆有利新興IG（投資級）企業債表現，且新興市場與發達國家相比，呈現出更正面的經濟動能，多數宏觀指標皆顯示經濟可能已觸底，現是布局新興企業債的良機。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，據統計，美國ISM製造業指數從衰退區連兩個月回升下，新興投資級企業債持有三個月及六個月正報酬機率皆高達86％，平均報酬率分別達2.75％及5.66％，若持有一年，正報酬機率更高達95％，平均報酬率高達1成以上。

美國維持高利率可能會吸引資金回流，但如果聯準會利率走勢或展望保持穩定，投資者可望開始尋求更高收益的部位，新興市場正可提供投資機會。

且許多新興市場央行比發達國家央行更快降息，促進消費以及經濟增長。操作上看好營收有所復甦的市場，關注韓國等基本面穩健的主權債，但對大陸地產和低評級高收益債部分維持減持建議。

先機新興市場債券基金產品經理洪聖雄認為，新興市場企業債的基本面依然積極，與歷史數據和發達市場相比，發債企業的淨槓桿相對較低，這對這個新興市場債的投資類別是顯著的優勢，以區域來看，拉丁美洲貨幣政策仍然是一個正面因素。

目前最偏好的國家仍然是墨西哥，這歸功於穩定的政治、積極的增長和高實際利率的結合。其他具投資價值的國家還包括，巴拉圭、巴拿馬和多米尼加共和國。在智利，我們持謹慎態度，因為經濟增長持續令人失望。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿強調，最近新興市場波動比較大，主要還是因為短線上受新興債的存續期間較長所致，但拉長來看，現階段的波動反而都是好的布局點。通膨降溫，美國利率政策見頂，及美國景氣軟著陸等總體經濟環境，其實有利新興市場，評價面來看，新興主權債及新興高收益債，提供相對較佳的收益率與利差。