產業成長 印度股市活利滿滿

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印度SENSEX指數表現

印度在新興市場中表現最出色，穩健的內需帶動經濟持續活絡，8月製造業PMI上升至58.6，製造業新訂單和工業產出都展現活力，整體產量創兩年多以來新高，顯示國內經濟具有支撐，製造業競爭力價格是銷售增長背後的重要因素，凸顯印度股市中長線錢景旺。

野村印度潛力基金經理人陳亭安表示，以內需市場為主的印度，今年經濟預估依舊可維持將近6％高成長，預期在政策驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁。

展望未來，正在快速崛起的印度正展現經濟韌性與活力，在全球經濟逆風之下，印度展現經濟的韌性與活力，加上官方持續推動產經政策，可望為經濟以及產業發展續添動能，企業獲利呈現向上成長趨勢，皆有利於股市表現。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度在全球經濟逆風下，不僅PMI持續強勢，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力；第二季財報表現持穩，利潤率更是優於市場預期，市場對印度股市升評比例增加，營收與盈餘仍有15％以上的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，印度指數創新高後回落到季線，近期重啟漲勢，進入第四季後，各項經濟數據續強，印度總理大選又將在2024年登場，相關的政策利多、經濟走勢都將牽動印度指數表現。

歷史經驗顯示，接近總理大選時，印股都有明顯向上趨勢，具明顯的激勵效應，同期間相對其他新興國家走勢也特別強勁；考量印度本身穩定的政經轉換經驗與政治對資金的吸引力，建議投資人把握每次拉回或波動的時候，可增加對印度基金的配置。

滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金強調，印度受惠於正面的週期性因素，以及人口趨勢和結構改革，當地股票的投資價值湧現。雖然其估值較高，但企業的增長及質素已證明，跟其他新興市場相比，印度公司的溢價相對合理。