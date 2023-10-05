投資等級債 法人Q4喊讚

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近期美債殖利率上揚，美國10年期公債殖利率9月更突破4.5％關卡，法人表示，儘管短期美債殖利率可能因發債量增加及對經濟軟著陸預期走揚，但展望中期預估美債殖利率仍會下滑，在第四季固定收益投資，多家法人首選投資等級債。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，雖然對美國經濟前景看法轉佳，著眼高利率將維持較長時間，債市投資策略仍應聚焦高信用品質以降低發行人風險，債息收入將是總報酬的主要來源，精選產業與標的的能力將能貢獻額外的報酬機會。

富達國際預估，中長期美債殖利率下滑，其主要因素包括家庭之超額儲蓄逐漸減少，美國民眾儲蓄總額剩下約800億美元，預估今年第三季將用盡。其次是貨幣緊縮效果逐漸顯現，儘管企業於債券利息支付尚未完全體現升息衝擊，但小型企業與銀行貸款，包含商業不動產等面臨較大壓力。

其三是強勁的美債需求，即使聯準會持續執行量化緊縮，然來自家計、退休金、州政府與ETF對美債仍有龐大之需求；其四是主要國家央行緊縮貨幣政策近尾聲；五是通膨自高點滑落且核心通膨逐漸受控。

富達國際認為，投資等級債不僅提供不錯收益率，若經濟出現轉弱，也將提供資產防禦率，因此第四季於固定收益投資上，相對看好投資等級債展望。

聯博投信相對看好美國投資等級債，聯博分析，因美國投資等級債券發債公司的償債能力仍遠優於全球金融危機時期，其中BBB級企業債折價幅度較大，相對於其他投資等級債更具投資潛力，而金融債券如美國優先順位銀行債的吸引力也優於整體市場。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，雖然根據最新點陣圖顯示聯準會降息時間將往後遞延，不過升息步入尾聲的方向不變，市場機會仍大於風險，現階段市場不確定性尚存、避險需求猶存，以及殖利率仍具吸引力下，訴求穩健配置的資金仍有望持續青睞資產品質較佳的投資級債，後續表現仍不看淡。