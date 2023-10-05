三大基金平台 10月0手續費

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各基金平台10月優惠內容

看好股債近期修正後投資佳機，三大基金銷售平台年度促銷隨著開跑，基富通、鉅亨買基金、中租基金平台10月均推出全站基金0手續費優惠，鼓勵投資人積極理財，並祭出加碼手續費優惠券或終身0手續費資格。

基富通總經理王浩宇表示，基富通在2016年10月開台上線，至今屆滿七周年，每年10月都會推出全平台申購0手續費的「基金嘉年華」，全平台近4,500檔基金，無論定期定額、單筆申購通通0手續費（貨幣型基金除外）。今年適逢App推出，進一步加碼對下載體驗與下單交易投資人額外優惠，為普惠金融發展貢獻心力。

「鉅亨買基金」創辦的「基金狂歡節」邁入第七屆，首波推出10月底前全站近4,000檔基金申購通通0手續費優惠，預計10月中推出第二波，且加碼開戶優惠，10月31日前完成開戶，可獲24筆單筆0手續費優惠券，優惠券適用全平台所有基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，隨國人自主理財日益普遍，及前兩年疫情對金融交易數位化的推波助瀾，基金交易加速由實體轉為線上，帶動基金交易平台業務近年大幅成長。以「鉅亨買基金」為例，截至今年8月底，過去一年國內的境內外共同基金總規模成長11％，鉅亨買基金的基金總規模成長超過32％，並持續創新高，目前是國內最大的民營基金交易平台。

台灣第一家線上基金超市的中租基金平台推出包含申購禮、滿額禮及互動禮等優惠活動，10月底前全站80個基金品牌、超過3,300檔基金0手續費優惠。

中租基金平台總經理蘇皓毅說，這次21周年慶期間，一併將官網「基金搜尋」、「基金資料」、「基金比較」功能與「基金品牌」單元進行改版翻新，並新增「基金收藏」功能，不僅提供嶄新視覺，同時使用響應式網頁設計的網站技術，當用戶透過桌機、平板、手機等各種裝置瀏覽時，能自動適應產生不同的版面變化，讓用戶能盡情地享用數位平台服務。