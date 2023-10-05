歐美陸銷量衝 電動車基金飆速

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據研究機構統計，8月全球主要電動車市場，大陸、美國、歐洲銷量全面上升，滲透率大幅提升，全球電動車銷量穩步增長中，投信法人建議，伺機布局電動車相關基金，掌握供應鏈爆發商機。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，據券商報告，今年至後年電動車銷量年複合成長率32.9％，滲透率26.3％，車用零組件廠也將隨電動車銷量增長而受惠。觀察各國政府的重要政策包含，大陸政府公告將新能源汽車減免車輛購置稅再延長四年至2027年底、歐洲議會通過2035年禁售汽柴油新車，且2050年將達成氣候中和目標、美國推出《通膨削減法案》給予新能源車補助，目標為2030年新能源車將占新車銷量的50％。所有政策持續發力，相關供應鏈後市表現看好。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，長線在環保意識日益抬頭下，電動車市場已不可逆，各國政府紛紛祭出刺激政策，除祭出相關補貼政策外，美國、歐洲、日本及中國均要求汽車業者將碳排放量在2025年時減至2015年碳排放量的60％至70％，激勵業者進行電動車的開發。

根據Statista推估，電動車未來五年的產值年複合成長率將高達1成左右，IEK更估計，電動車市場規模在2040年將達智慧型手機的2.3倍。電動車可說是成長性相對明確的產業，相關基金中長線行情看俏。

觀察整體電動車產業，凱基未來移動基金經理人馮紹榮強調，各個市場的電動車滲透率都呈現成長，產業大趨勢成長方向不變，其中統計大陸車市新車銷售，約有30％至35％都是購買電動車，也符合市場預期；但受到大環境景氣影響，過去一季汽車產業鏈表現弱勢。

展望後市，建議觀察大陸刺激政策如購置稅補貼的刺激效果，待利率水準往下，大型需求被刺激出籠，明年上半年可望見到買氣回暖，現階段較看好美國市場，大陸市場待需求回暖訊號。