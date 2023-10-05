小額終老保險 老少都能買

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光人壽頌愛心小額終身壽險

普惠金融逐漸崛起，國內出現了不少高CP值的壽險保單，小額終老保險具有投保簡單、低保費、低投保門檻等三大優勢，堪稱是「小而美」的保單，大受市場歡迎。

台灣已進入高齡社會，預估2025年將邁入超高齡社會，加上少子化影響，未來任何人都有可能面臨無人照顧的窘境。為讓國人皆能老有所終，金管會推動「小額終老保險」，保險公司配合政府政策開發設計相關商品，讓人人都能買得起，小錢即有大保障。

小額終老保險提供被保險人身故或完全失能時保障，且保障終身，主要有三大特色，一是保險費比一般終身壽險便宜；二是多數情況下不用體檢，仍需要填寫健康告知書、且誠實告知，故投保前仍須向保險公司詳述健康狀況，是否承保由保險公司評估而定；三是投保年齡廣，0歲～84歲都能買，也不像微型保險投保對象僅限定經濟弱勢族群，所有人皆可購買，堪稱是「國民保單」，每人最多可購買四張。

據壽險公會統計，2021年國人平均死亡給付僅57.3萬元，當事故來臨，理賠金額並不足照顧家人，不妨善用小額終老保險的三大特色及優勢，當做購買保障型商品的入門保單，藉此提高身故給付，強化個人或家庭保障。

因應超高齡社會來臨，新光人壽推出「頌愛心小額終身壽險」，希望以此保險費親民及低投保門檻的高齡友善商品，提供樂齡族群基本保障，關懷長者補足保障缺口。因年紀漸長，投保常遇到體況及費率太高等問題，「頌愛心」最高投保年齡到84歲，保費相對親民。以55歲女性投保20年期、保險金額30萬元為例，每年保險費1萬830元，等於每天一杯咖啡的錢，高齡族群也能以實惠保險費，終身享有身故、完全失能及祝壽保險金等三大保障，輕鬆滿足壽險保障規劃。

尤其不僅長者，社會新鮮人、小資族、三明治族等任何族群都適合投保，透過保險費相對便宜的「頌愛心」打底，每天即可用銅板價建構個人或家庭的基本保障基礎，隨經濟能力提升再逐步強化壽險或其他保障。