多重資產基金 Q4靈活取勝

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9月美銀美林經理人調查報告顯示，現階段處於機會與風險並存狀態。

投信法人指出，在不確定情況下，建議透過股債多重資產配置策略來因應，既兼顧當前最具成長機會的區域與資產，又能掌握穩健收益來源，同時也因分散配置，降低投資組合波動風險，靈活應對市場變化。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美國經濟基本面仍有一定支撐，且企業獲利預估值獲上修，後市表現值得期待，仍是投資人在進行多重資產配置時，可作為核心配置的投資區域，包括新科技、新消費、新基礎建設等具題材性且成長前景佳之類股，納入配置有助強化投組資本利得潛力。非投資級債仍可提供誘人的收益水準，在鄰近升息尾聲之際納入配置，可望進一步優化投資組合收益成長效果。

中國信託投信指出，通膨短期受油價擾動，但長期趨勢應仍維持下行，消費壓力為經濟帶來隱憂，經濟放緩且前景分歧。投資策略建議以債券資產為主線，納攻守兼備的可轉債為核心，具利率機會的投等債為輔，並搭配具題材表現股票。

安聯投信建議，可分別就各種機會的轉折點，擬定應對策略，首先是景氣部分，因就業市場具韌性，提供消費支撐，企業獲利動能也優於預期，策略上可藉由成長股及折價的非投資等級債券，與攻守兼備的可轉債組合，掌握兼顧收益及成長投資機會。

利率部分隨升息已近尾聲，但降息時點不確定性仍高，且利率可能將維持在高檔一段時間，策略上以短年期債券的較低波動度提供具吸引力收益，及長天期債券有資本利得空間，可採複合債策略，在收益及資本利得間取得平衡。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠強調，先前風險性資產累積不小漲幅，部分投資者選擇獲利了結，加上經濟數據變化、央行政策動向仍持續被市場臆測，資產價格波動頻頻，建議穩健型投資人不妨透過股債靈活配置的多重資產基金來因應，以平衡投資組合波動，並機動掌握各資產輪漲契機與收益機會，穩健應對市況變化。

股市包括科技、網通、消費可多加留意，債市可持續關注非投等債表現。