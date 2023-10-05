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益鈞環科、清大 研發核能級低碳濾材

全世界首度使用廢棄尿布原料去除核污水中的放射性核種，效果高達95％以上，成果吸引日本注意

  • 工商時報 黃全興
●日本學者參訪益鈞環科；圖為益鈞管理部副總黃佑任（後排左起）、業務副總沈國芬、北海道大學助教植松慎一郎、教授大貫敏彥、益鈞技術副總吳倍任、清大博士李傳斌。圖／益鈞環科提供
●日本學者參訪益鈞環科；圖為益鈞管理部副總黃佑任（後排左起）、業務副總沈國芬、北海道大學助教植松慎一郎、教授大貫敏彥、益鈞技術副總吳倍任、清大博士李傳斌。圖／益鈞環科提供

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益鈞環科（6912）的廢棄紙尿布回收業務，不只是提供產業所需原料，更有機會進一步為全球核廢水淨化處理做出重大貢獻。

8月底日本福島開始核廢水排放，預計10月中將進行第二次排放，引起全世界的擔憂。有鑒於此，益鈞環科公司與清大核種特性研究團隊與攜手研發的「核能級低碳濾材」，是全世界目前首度使用廢棄尿布原料去除核污水中的放射性核種，並已經在實驗室成功測試獲得驗證，去除放射性核種的效果高達95％以上，預可提供日本ALPS濾材淨化核污水的有害核種，取代化學樹脂與溶劑，對核廢水處理與排放提供有效的解方。

台灣第一批受邀參訪福島電廠的清大核種特性研究團隊博士李傳斌，先前在福島電廠除役學術研討會中提出自2023年8月起與益鈞環科共同研發的「以廢治核廢」的創新低碳科技，採用由益鈞公司獨有的專利技術回收的廢棄尿布原料，透過不同低碳的表面處理與橋接技術，能有效去除放射性核種。這項成果引起日本官方與東京電力公司的高度注目，同時有不同國家研究人員與企業紛紛表示高度興趣。

3日，日本NPO非營利永續研究所理事長大貫敏彥教授、北海道大學應用量子科學助教植松慎一郎，在清華大學博士李傳斌的陪同下，參訪位於桃園蘆竹的益鈞環科公司，進一步洽詢與清大及益鈞環科的合作事宜，對益鈞環科在獨步全球的廢棄紙尿布專利技術也深表肯定。

2025年我國將進入實質的非核家園，三座核電廠陸續開始除役，大量的有害核廢水淨化及處理將成為棘手問題。此際，清大核種特性研究團隊與益鈞環科共同研發的「創新低碳濾材」，更值得政府相關單位重視，未雨綢繆為核廢水淨化及處理超前部署。

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