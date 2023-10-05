奇岩室內樂團公益演出 企業響應

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台北奇岩室內樂團年度第二場公演將於10月29日下午2點半在台北市東吳大學松怡廳演出，此次表演主題為「節奏的神化」。延續歷年傳統，奇岩將邀請社福團體免費聆賞，由於今年參與捐票的企業眾多，奇岩特別選在府城台南歸仁文化中心「完全免費」表演，時間為12月16日，晚上7點到9點半，團長周韶年誠摯邀請喜愛古典樂的台南市民前來聆聽。

今年贊助企業包括上市櫃公司聲寶家電（1604）、國內電梯大廠祟友實業（4506）旗下崇友文教基金會、金洲海洋科技（4417）、環鼎國際（股）公司、臺灣機械工業同業公會（TAMI）、永固便利停車（股）公司、橡木桶洋酒（股）公司及安平文教基金會等，他們愛心不落人後，皆有感取之社會用之社會的企業責任，每年都會撥款送暖到偏鄉。

已捐票多年的聲寶家電總裁陳盛沺獲知奇岩年底要到台南義演，則加碼捐票，因為早在三年前將智慧空調設備及節能生產基地移到台南科技工業區，深知取之社會，用之社會的重要，因此每年固定捐款及產品，對社會弱勢族群付出溫暖及關懷。

台灣水資源處理與再利用先驅「環鼎國際（股）公司 」總經理倪辰華表示，公司長期關心國內的音樂文化，也熱心公益，此次獲知台北奇岩室內樂團要到台南演出，毫不猶豫買票提供特殊境遇家庭成員，免費進演奏廳欣賞音樂，橡木桶洋酒（股）公司董事長陳春安長期關注地方，希望藉此拋磚引玉，吸引更多善心人士共同挹注社會資源，照顧弱勢。

這場名為「節奏的神化」音樂會，台北奇岩室內樂團將演繹貝多芬第7號交響曲，以及莫札特最後一首浩瀚無窮的第41號「朱彼特」交響曲 ，由團長周韶年指揮。莫札特41號交響曲「朱彼特」，為莫札特創作最長也是最後一部交響曲，充滿C大調的光明與威嚴，如同陽光般明亮耀眼的曲風，在古典音樂時代獨一無二；史溫森小提琴浪漫曲作品26號則由客席指揮林禹丞，小提琴獨奏張家源擔綱演出。