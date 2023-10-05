世界盃匹克球錦標賽 嘉藥運管奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年世界盃匹克球錦標賽日前於印尼峇里島舉行，吸引來自菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲、美國、英國、越南、泰國、寮國、加拿大、印度、台灣、中國及香港等14國各級選手參賽，嘉南藥理大學運動管理系盧素娥副教授拿下50+3.5級混雙冠軍，除了為台灣匹克球運動爭光，也讓嘉藥運管系師生與有榮焉。

該校表示，匹克球又叫「泡菜球」，是用球拍擊球的一種運動，集羽球、桌球及網球於一身，打法比較接近網球，球拍像是桌球拍卻大了許多，雙方互擊一個塑膠球來競賽，手部揮拍動作多在腰部以下，運動量可比擬網球一樣激烈，但相較於網球更沒有運動傷害，目前國內亦有多所大學囑目投入該運動項目。

嘉藥運管系盧素娥老師提到，50+3.5混雙共有來自世界各地30幾組優秀選手，最終取得雙人冠軍，讓中華民國的國旗耀眼於國際，亦讓嘉藥運管系的運動競技能力，增加能見率與曝光度，誠所謂「球捷運管，閃亮嘉藥」。

該運管系主任林明珠表示，匹克球已為全球最夯的運動項目，適宜各年齡層，平均分布在6歲到65歲的年齡層，目前已有多位國際職業網球選手，逐漸投入匹克球之運動項目，未來運管系也將持續推動該項運動，傳承並教育學生提供學生學習匹克球相關技能指導，有機會讓中華民國國旗再度飄揚於國際。