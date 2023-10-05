AI持續發燒 水冷專家元鈦有解

「大數據、伺服器、智能科技話題持續延燒，政府ESG的政策也不相讓，夾在中間的中小企業終究會走到水冷這一關」，元鈦執行長陳茂欽自信說到，不光是一般企業，國家級計算中心、知名電信業者、半導體大廠早已開始規劃，建造水冷伺服器及浸沒式，就是為了因應AI伺服器兼顧ESG淨零碳排，看準未來商機，元鈦在一年內已承包幾個大企業及國家級案場的規劃設計與安裝輝煌成績。

2022年才成立的元鈦，能在這麼短時間內就有這樣亮眼的成績，其實團隊30年以來都是在散熱業界任職，曾在散熱產品的美商大廠Aavid（愛美達）及Vette（貝億德）工作過的執行長和總經理兩人，在元鈦成立之後，承過去對機房散熱的專業與改革，專作液冷式機房，小至掌上大小的水冷板散熱器、櫃內式液冷監控主機，大型的設備到整個機房的機櫃式、浸沒式的整體規劃都有。

除了現有的產品，也放眼儲能、車用設備的冷卻，元鈦都可以量身訂製，水冷設備賣相佳、解熱效果佳，不管應用在哪都是未來的趨勢，如此堅強的實力，名聲也已擴及大陸，目前正在擴廠引接明年的市場大量需求。

元鈦執行長陳茂欽說會出來自己創立元鈦科技的一個契機，是十幾年前在貝億德幫IBM、富士通等大廠做水冷的超級電腦，執行長也正好經手生產、安裝，如今，當年美國貝億德的工程師們紛飛各地，成為元鈦的競爭對手，由於政府ESG任務如火如荼的進行中，許多想為社會負起責任的公司正密切的與元鈦洽談中。

水冷式機櫃的好處不只是大幅減少二氧化碳的排放，節省機房面積，還因為不產生熱風，可以更自由地擺放機櫃，對正在擴編的公司是一大福音，配合元鈦的軟體設置，機房溫度也會隨著氣溫跟運算力做調節，在無設置冷氣的機房內不只帶來一股涼意，水冷機房還讓噪音較小，皆達到ESG的規範，最重要的是改造成水冷機房可大幅的提升運算能力，機櫃溫度低了、擺放空間自由了，還能再多放幾台機台，因為溫度低而順暢運作，形成一個高效的循環。

行事低調的陳茂欽說，其實和很多大廠如DELL、ASUS、Intel都有在幕後參與合作討論，元鈦現階段目標是得到大廠認證合作產出水冷設備，專利證書也不特別放上網站，以成為台灣唯一且第一的水冷設備專業規劃公司是目前的營運目標。