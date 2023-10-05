輸出入銀行 公益捐血

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輸出入銀行、證基會及存保公司於日前共同舉辦「仰德好鄰居 聯合為愛捐血」活動，獲得民眾熱烈響應，計有111人捐血，共募集173袋熱血，三機構第2次攜手合作，捐血數量超過去年的168袋，展現一年比一年好的佳績。

輸出入銀行表示，捐血利人利己，好處多多，除可促進血液循環、降低鐵質積累、減低身體負擔、檢測身體健康、減少心臟病風險等，更重要的是能夠拯救生命，據統計，平均捐1次血能救3個人的生命，所以捐血1袋不只救人1命，相信這種公益付出會帶給捐血人更大的快樂。

血液有保存期限，因此需要熱心民眾定期捐血，才能永續提供醫療用血，這點特性符合國際ESG永續發展理念，希望透過全面動員，讓捐血資源生生不息，幫助需要幫助的人。這次參加捐血活動的民眾，很多都是持續捐血，其中有位捐血人自年輕時開始捐血，而且選擇分離術捐血，至今已捐血將近500次，她說既然血液在身體會自動代謝，不如捐出來幫助需要幫助的人，其事蹟令人感佩。

輸出入銀行身為我國唯一國有之政策性貿易金融專業銀行，長期將環境保護與社會責任落實於企業營運，多年來致力於關懷公益、幫助社會，舉辦多項公益活動，如捐款援助土耳其、購入鳳梨及釋迦等國產農產品支持我國農民、捐贈二手電腦予偏鄉弱勢團體等，將「取之於社會，用之於社會」之信念貫徹於日常經營，也將此精神傳遞給全體同仁，期待攜手同仁一同創造共好的社會與環境。