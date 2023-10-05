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永達捐贈長照專車 已達48輛

  • 工商時報 蔡淑芬
●永達保經暨基金會董事長吳文永（左六）、衛福部長照司司長祝健芳（右六）、永達保經總經理陳慶鴻（左五）、永達社福基金會執行長汪用和（右五）與2023永達長照專車受贈縣市政府長官合影留念。圖／永達提供
●永達保經暨基金會董事長吳文永（左六）、衛福部長照司司長祝健芳（右六）、永達保經總經理陳慶鴻（左五）、永達社福基金會執行長汪用和（右五）與2023永達長照專車受贈縣市政府長官合影留念。圖／永達提供

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永達保經繼持續10年捐贈復康巴士百台後，啟動捐贈長照專車至今年也邁入第6年，完成捐贈48輛。永達保經董事長吳文永感謝同仁持續不斷每月捐出所得1％，投入該項計畫。

永達保經希望藉由持續的捐贈，喚起社會各界對長照議題的關注，記者會現場邀請衛生福利部長照司祝健芳司長、受贈縣市政府及機構代表長官：臺北市康禾社區長照機構、新北市立仁愛之家、桃園市楊梅富岡社區長照機構、新竹縣信馨社區長照機構、臺中市長幼關懷協會、高雄市政府社會局、屏東縣原住民瑪恰屋照顧服務勞動合作社、宜蘭縣礁溪鄉衛生所等，共同見證捐贈儀式，藉由長照專車接送，讓長輩獲得適切照護，參與社區關懷活動，找回樂活精彩人生。

鑒於台灣人口急速老化，長期照護需求人口數與日遽增，依據內政部最新統計，已邁入高齡社會的台灣，去年有四縣市進入超高齡社會，其中排名第二的台北市為六都最高齡。國發會預估台灣將在2025年進入超高齡社會，屆時每5人就有1人是65歲以上長者。伴隨而來的老人照護問題，對於青壯族群來說負擔愈來愈重，甚至會影響全家人的生活作息。以全台統計來看，長照需求服務涵蓋率尚不到7成，為了讓更多長輩可以使用照護服務，提升外出意願，參與社區課程、日間托老等，讓照護者獲得喘息，長照專車扮演著重要角色。

88歲的阿寶阿嬤原獨居瑞芳，疑似有失智症的跡象，女兒將媽媽接回台北照顧，女兒本身需工作謀生，無法在家照護媽媽，獲知能將媽媽送到有專車接送的日照中心，總算是鬆了一口氣，可安心工作，無須擔心媽媽在家無人照料的問題。

長照專車如同一座移動橋樑，將長照服務據點與需求者適切串聯，提供安全便捷的交通工具，提升長者外出意願，參與共餐活動、社區課程等，增加長者社交互動頻率，找到樂活精采人生。

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