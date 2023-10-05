數產署 展示資安及5G專網技術

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為協助產業在推動創新時，有更安全的資安科技隨行，數位發展部數位產業署在10月12日即將登場的「2023台灣創新技術博覽會Taiwan Innotech Expo」創新領航館中，以「數位驅動．創新moda」為主題規劃「數位資安」專區，展示12項資安及5G專網技術。

數位發展部數位產業署黃雅萍主任秘書指出，這次展出技術中，由資策會資安所自主研發的「工控場域AI偵防分析平台」，在精準告警率、網路可視度等工控異常偵測，可與微軟、Claroty等知名廠商並駕齊驅，強大技術力榮獲素有研發界奧斯卡之稱的R＆D100大獎。另外，多個與5G專網及場域應用的技術成果，展現數位產業署協同產業將5G技術推向商轉的努力，未來將促使更多企業安心發展5G專網應用，加速各個產業利用5G推動轉型升級。

數位發展部這次展出的12項技術來自數位發展部的7項計畫成果，分別為資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫的「SECPAAS零信任資安解決方案」、「工控場域AI偵防分析技術」；5G資安防護系統開發計畫的「一站式5G專網資安管理維護系統」；臺灣資安卓越深耕-半導體及供應鏈資安關鍵技術發展計畫的「隔空抓鑰–晶片旁通道攻擊檢測技術」；、「APT攻擊狙殺鏈獵捕平台」與「SEMI E187設備資安標準規範」；通訊傳播創新基礎環境優化建置計畫的「符合服務水準協議之智慧工廠」與「具隱私強化技術之遠距復健數據交換機制」；5G+創新應用系統整合發展計畫的「個人化全時全方位智慧監測輔助系統」、「心腹超音波多角度貼合擬真操作」；通訊傳播創新科技應用先導驗證及整合推動計畫的「5G元宇宙專業職能作業訓練系統-CNC銑床操作訓練」；以及通訊傳播創新科技應用及產業協作推動計畫的「5G專網十三大產業應用-以肉品加工產業為例」等。多元精彩的展出內容，高度展現出台灣在資安與通訊科技的技術創新力。