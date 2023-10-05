林霈媞 彰顯藝術的無限可能

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林霈媞是一位多重身份交織的藝術家，同時是音樂家、大學講師、作家，以及高人氣媒體創作者，她以其卓越的多元才華在各領域嶄露頭角，筆下的出版著作《冒險吧！不NG人生》，有著細膩的情感和深刻的思考，文字觸動人心。

而在畫家的身分下，她以獨特的創作活力，彰顯了藝術的無限可能。林霈媞表示：「人生是用來提升維度的，如果只是生活，感覺太沒意思了！藝術雖遠不及生活重要，但有了藝術，生活也因此豐盈」。讓作品不僅是藝術，更是一種生活的態度，為藝術界帶來新創意。

林霈媞曾於英國倫敦藝術大學，研習藝術領域技巧，她以獨特的創作活力，彰顯藝術的無限可能，此次畫展也將許多倫敦的特色與風格表現於作品中，像是《迷幻森林Fantasy Forest 》，運用夜光塗料與石膏、石英砂等融於作品中，使用UV燈照射而產生夢幻且意料之外的效果，讓「作品不僅是藝術，更是一種生活的態度」，為藝術界帶來新創意。

林霈媞擅長透過壓克力顏料與油畫，為景物做描繪，這場藝術盛宴，包涵繪畫、立體作品、文字和影像裝置等等，能看到她對事物體悟的身影。她以畫筆為媒介，帶領觀眾進入其豐富的內心世界，並將生命的多彩，展現於畫布之上。其中一系列畫作，是林霈媞翻玩了世界名畫，像是《戴珍珠耳環的少女》、《吶喊》等，結合了美式卡通人物，讓原本經典的作品，彷彿多了新生命，並透過現代與歷史的反差，堆疊出視覺趣味，畫風傳遞著跳脫框架，以及換位思考等態度，引領觀眾進入內心世界，作品極具正面能量。

日前在中山堂的藝術個展，展出盡30幅畫作與裝置藝術等，每幅作品的創作，背後都藏著許多設計的巧思，具有創意與新奇，其中也蘊含許多動人的故事，像是海洋這一系列作品，傳遞著重視自然與海洋污染議題，充分展現環保永續的概念。作品生動且激勵人心，深受人喜愛與認同，讓人穿越畫作的時空，在藝術的海洋中徜徉，也吸引許多藝術迷，特地從海外飛來台灣前往參觀！

林霈媞認為：藝術不在乎在眾人眼中平庸，只要遇見一個懂它特別的人。希望藝術作品能透過不同的人、國家、城市，而產生屬於自己的故事與意義。

這次的畫作於展期開始前三天，就已全數完售，此次公益畫以及周邊商品的所得，會捐助樹仁基金會做愛心，幫助弱勢身障朋友，將愛心傳遞給更多需要的人，落實公益，讓溫暖發揚光大。